Атомные станции отправятся в плавание: РФ заключила историческую сделку с Индонезией

Россия и Индонезия заключили первое в мире экспортное соглашение о поставках электроэнергии с плавучих атомных энергоблоков. «Росатом» предоставит островному государству две установки суммарной мощностью 200 МВт. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации по итогам Российской энергетической недели.

Документ подписали 16 октября в Москве представители «Росатома» и индонезийской компании PT Pembangkit Listrik Nuklir. Сотрудничество направлено на обеспечение стабильного энергоснабжения региона Северное Малуку, расположенного в восточной части страны.

Согласно договорённостям, российская сторона поставит два плавучих энергоблока ПЭБ-100, оборудованных реакторными установками семейства РИТМ. Они будут снабжать электричеством север острова Хальмахера. Общая производительность комплексов составит 200 мегаватт.

Ожидается, что первые объёмы электроэнергии поступят потребителям примерно через пять лет после вступления в силу основных условий контракта. Использование атомных установок позволит обеспечить регион низкоуглеродной генерацией и создать дополнительные возможности для экономического развития.

Соглашение стало одним из результатов международного форума «Российская энергетическая неделя», проходящего в столице с 14 по 16 октября.

Ранее Life.ru сообщал о планах России расширять применение плавучих атомных электростанций и предлагать такие технологии зарубежным партнёрам. На Восточном экономическом форуме в сентябре Владимир Путин напомнил об успешной эксплуатации подобного объекта на российском Севере. Президент также отметил, что в стране уже строятся новые установки малой мощности, которые могут заинтересовать иностранных заказчиков.