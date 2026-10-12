«Росатом» вывел реактор АЭС «Руппур» на минимально контролируемый уровень

Реактор первого энергоблока атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш достиг минимально контролируемого уровня мощности. Об этом сообщили в пресс-службе инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».

Теперь специалисты приступят к следующему этапу работ — испытаниям реакторной установки на различных уровнях мощности.

«Реактор энергоблока № 1 АЭС «Руппур» в Бангладеш выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Следующим этапом станет проведение испытаний реакторной установки блока на различных уровнях мощности», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее Life.ru рассказывал о загрузке ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС «Руппур». В апреле 2026 года глава «Росатома» Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Бангладеш Факир Махбуб Анам дали символический старт физическому пуску станции. После этого начались пусконаладочные работы с ядерным топливом.