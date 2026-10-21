Баканов заявил о готовности инфраструктуры для доставки АЭС на Луну

В России уже готова инфраструктура для отправки будущей атомной электростанции на Луну, имеются и необходимые ракеты-носители. Теперь главная задача — создать сам источник энергии, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью ИС «Вести».

«Инфраструктура готова, носители соответствующие есть», — подчеркнул глава госкорпорации.

По словам Баканова, разработка энергетической установки ведётся совместно с «Росатомом» и Курчатовским институтом под руководством Михаила Ковальчука. Именно создание источника питания остаётся одним из ключевых этапов подготовки будущей лунной миссии.

Атомная электростанция необходима для обеспечения постоянной работы исследовательского оборудования и другой инфраструктуры на поверхности Луны. В отличие от солнечных батарей, ядерная установка сможет снабжать объекты электроэнергией в том числе во время продолжительной лунной ночи.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия планирует построить первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия. В декабре 2025 года «Роскосмос» заключил контракт с НПО Лавочкина на создание лунной электростанции, которую рассчитывают подготовить к 2036 году. Она должна обеспечивать энергией российские луноходы, обсерватории и инфраструктуру Международной научной лунной станции.

При этом вице-президент РАН Степан Калмыков объяснил, почему именно малые атомные установки подходят для освоения Луны. По словам академика, такие реакторы способны долго работать без частой замены ядерного топлива. Подобные технологии уже применяются на Земле, а возможность их использования за пределами нашей планеты рассматривают и другие страны.