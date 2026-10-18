Энергия для освоения Луны: В РАН объяснили интерес к малым атомным установкам

Малые атомные энергетические установки могут стать подходящим источником энергии для будущего освоения Луны. Такую оценку дал вице-президент РАН Степан Калмыков, отвечая на вопросы журналистов в Новосибирске.

Главным преимуществом подобных установок он назвал длительную работу без частой замены топлива. По словам академика, опыт эксплуатации малых энергетических установок уже накоплен.

«Малые энергетические установки — это то, что давно эксплуатируется, не требует частой смены вырабатывающего энергию материала», — сказал Калмыков. Он также заметил, что возможность их использования на Луне рассматривает не только Россия.

В Новосибирске с 18 по 23 октября проходит международная конференция SKIF-2026 «Синхротронные исследования: Наука, Знания, Инновации, Будущее». Её участники обсуждают применение синхротронного излучения в фундаментальных исследованиях и промышленности.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что Россия рассчитывает создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия. Энергетическая установка необходима для организации постоянной внеземной станции.