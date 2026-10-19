Советский задел не исчез: Эксперт объяснил, как Россия может создать АЭС для Луны
Марцинкевич: У России есть необходимые компетенции для создания лунной АЭС
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Россия обладает необходимыми компетенциями для создания малой атомной электростанции на Луне. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.
По словам эксперта, «Росатом» способен справиться с этой задачей благодаря советскому опыту разработки космических ядерных энергетических установок. В СССР подобные проекты курировало Министерство среднего машиностроения.
«Разумеется, все это никуда не исчезло», — сказал Марцинкевич.
Он также назвал предприятия, которые, по его оценке, могут обеспечить необходимые производственные процессы. Речь идёт о производственном объединении «Маяк» и Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (ВНИИЭФ). Эксперт считает, что они способны получить необходимый изотоп, изготовить топливную керамику и собрать источник с заданными характеристиками.
Россия уже работает над проектом лунной атомной энергоустановки совместно с «Роскосмосом» и Курчатовским институтом. В середине 2030-х годов её планируют использовать для энергоснабжения инфраструктуры на поверхности Луны.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что рассматривается и более мощная версия лунной станции. Нынешний проект предусматривает установку мощностью до 10 кВт, рассчитанную на длительную автономную работу.
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