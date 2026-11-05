Полиция Армавира начала проверку после сообщения о том, что 28-летней пациентке реабилитационного центра удалили селезёнку после пребывания в рехабе. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Девушка находилась в центре в Пятигорске, откуда, по её словам, ей запретили выходить и удерживали силой. Позже пациентку перевели в Армавир, где она провела около четырёх месяцев. Она утверждает, что после приступа удушья её против воли отвезли в квартиру к трём мужчинам. В итоге она упала из окна, а впоследствии девушке удалили селезёнку и провели операции на позвоночнике и пятках.

Полиция выясняет, при каких обстоятельствах пострадавшая получила травмы. По итогам проверки сотрудники городского отдела МВД примут процессуальное решение.

Ранее в подмосковном Серпухове вынесли приговор мужчине, который дважды похитил бывшую сожительницу, пытаясь заставить её вернуться к нему. Во второй раз он нанял сообщников за 30 тысяч рублей и отправил девушку в реабилитационный центр под предлогом лечения от алкогольной зависимости.