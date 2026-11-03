В подмосковном Серпухове вынесли приговор мужчине, который дважды похитил бывшую сожительницу, пытаясь заставить её вернуться к нему. Во второй раз он нанял сообщников за 30 тысяч рублей и отправил девушку в реабилитационный центр под предлогом лечения от алкогольной зависимости. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

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Как установил суд, девушка рассталась с мужчиной после многочисленных конфликтов и переехала в собственную квартиру. Однако бывший возлюбленный не смирился с разрывом и решил силой вернуть её. В декабре 2024 года мужчина отключил электричество в квартире потерпевшей. Когда девушка открыла дверь, он надел на неё наручники, вывел из дома и насильно посадил в автомобиль.

Во время поездки по Серпухову похититель остановился на перекрёстке. Воспользовавшись тем, что мужчина отвлёкся на дорожную обстановку, девушка выбралась из машины и добежала до ближайшего магазина. В том же месяце бывший сожитель, знавший пароль от банковского приложения потерпевшей, похитил деньги с её счёта. Кроме того, суд установил ещё один эпизод похищения девушки.

Мужчина разработал новый план. Он решил поместить бывшую возлюбленную в реабилитационный центр, чтобы подавить её волю и добиться восстановления отношений. Для этого за 30 тысяч рублей он привлёк незнакомых ему людей. В феврале 2025 года сообщники подкараулили девушку возле дома, силой затолкали в автомобиль и увезли в реабилитационный центр в Дмитровском округе. Там её удерживали под видом прохождения лечения от алкогольной зависимости, пока сотрудники правоохранительных органов не установили местонахождение потерпевшей.

Серпуховский городской суд признал четверых местных жителей виновными в похищении человека и, в зависимости от роли каждого, в краже денег с банковского счёта. Осуждённым назначили от пяти до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.