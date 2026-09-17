28 машин, три особняка и гектары земли: Гуцан раскрыл масштабы изъятий у коррупционеров

Российские суды за 2025 год и первые шесть месяцев 2026-го удовлетворили требования прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму свыше трёх триллионов рублей. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске. По его оценке, эта сумма эквивалентна примерно $36 млрд.

По словам Гуцана, речь идёт о тысячах домов, квартир и других объектов недвижимости, автомобилях, финансовых активах, производственных комплексах и связанных с ними бизнес-структурах.

В качестве одного из примеров генпрокурор рассказал о бывшем руководителе государственного предприятия, который также занимал пост заместителя губернатора одного из регионов. По антикоррупционному иску у него обратили в доход государства 28 автомобилей, девять земельных участков, три особняка и ещё 24 жилых и нежилых помещения. Имя чиновника в приведённом Гуцаном примере не называлось.

Глава Генпрокуратуры отдельно высказался о масштабах имущества, которое обнаруживают у некоторых осуждённых за коррупцию чиновников.

«Зачем здравому человеку с небольшим составом семьи десятки квартир и домов, гектары земли и автопарк элитных машин?» — задался вопросом Гуцан. Он назвал подобное накопление имущества признаком «деградации личности», уточнив при этом, что осуждённые коррупционеры признавались вменяемыми.

Ранее Генпрокуратура сообщала и о значительном росте стоимости возвращаемых государству активов. В марте Гуцан заявлял, что только по итогам 2025 года в казну было обращено около двух тысяч объектов недвижимости и другого имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн рублей.