Семьянин с дипломом: Как выглядит типичный коррупционер в России

Генпрокуратура представила криминологический портрет типичного коррупционера. В 2025 году это, как правило, ранее не судимый мужчина 30–49 лет с высшим образованием и семьей, совершивший преступление по месту проживания.

«Высокая значимость для обследованных таких нравственных ценностей, как совесть, мораль, порядочность, сочетается с низкой ценностью закона», — сообщило ведомство по запросу Радио РБК.

С 2018 года в России выявили более 140 тыс. коррупционеров, из них свыше 20 тыс. — в 2025 году. Основная форма — взяточничество: доля таких преступлений выросла с 48,4% до 67,4%. На мошенничество в прошлом году пришлось 12,2%, что заметно ниже уровня восьмилетней давности.

В 2025 году 17,3% преступлений совершались группой лиц, чаще всего по предварительному сговору (61,9%), реже — организованными группами (33,1%). При этом почти все такие деяния совершаются в трезвом виде: доля нарушителей в состоянии опьянения едва превышает 1%.

Среди всех преступников в стране более половины ранее уже нарушали закон, но в коррупции рецидив встречается значительно реже. В 2025 году его доля составила 14,6%, а ранее судимые — лишь 3,4%.

Возрастная структура близка к общей преступности: 60,8% приходится на людей 30–49 лет, ещё 20,4% — старше 50 лет. При этом быстрее всего растёт число молодых участников 18–24 лет — за восемь лет их стало больше на 84,6%.

Коррупционные преступления чаще совершают мужчины — 78,3%, однако растёт и число женщин: с 4002 в 2018 году до 4474 в 2025-м. Их доля — около 19,5%, при этом чаще они выступают посредниками.

Отличительная черта — высокий уровень образования. Более половины фигурантов имеют высшее образование, а среди взяточников этот показатель достигает 87%. При этом среди дающих взятки доля дипломированных ниже — около 40%, заметна и роль студентов, число которых выросло в несколько раз.

Почти половина фигурантов — наёмные работники (49,8%), тогда как без постоянного дохода — лишь 15,4%. Подавляющее большинство — граждане России (91,8%), иностранцы дают около каждой десятой взятки.

В Генпрокуратуре отмечают, что несмотря на изменения в деталях, ключевые характеристики такого правонарушителя остаются стабильными на протяжении последних лет.

