Минувшей ночью над Воронежской областью обнаружили и уничтожили 29 беспилотников. Воздушную атаку отразили над одним городским округом и шестью районами региона.

«В результате атаки в одном из муниципалитетов на юге региона четверым жителям (мужчине и трём женщинам) понадобилась помощь медиков из-за перенесённого стресса», — сообщил губернатор Александр Гусев.

Двоих пациентов медики уже отпустили к родственникам. Ещё два человека остаются под наблюдением специалистов районной больницы.

По предварительным данным, падение обломков беспилотников привело к пожару, который полностью уничтожил частный дом. Ещё в четырёх жилых зданиях повреждены крыши, окна и фасады. Ущерб также нанесён нескольким хозяйственным постройкам. В другом районе региона повреждения получили два частных дома. Осколки посекли фасады зданий и остекление.