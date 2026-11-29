29 дронов сбили над Воронежской областью, из-за обломков пострадали 4 человека
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Минувшей ночью над Воронежской областью обнаружили и уничтожили 29 беспилотников. Воздушную атаку отразили над одним городским округом и шестью районами региона.
«В результате атаки в одном из муниципалитетов на юге региона четверым жителям (мужчине и трём женщинам) понадобилась помощь медиков из-за перенесённого стресса», — сообщил губернатор Александр Гусев.
Двоих пациентов медики уже отпустили к родственникам. Ещё два человека остаются под наблюдением специалистов районной больницы.
По предварительным данным, падение обломков беспилотников привело к пожару, который полностью уничтожил частный дом. Ещё в четырёх жилых зданиях повреждены крыши, окна и фасады. Ущерб также нанесён нескольким хозяйственным постройкам. В другом районе региона повреждения получили два частных дома. Осколки посекли фасады зданий и остекление.
Напомним, 26 ноября обломки беспилотников повредили семь частных домов в Воронежской области. Тогда, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.