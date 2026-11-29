Воздушный щит России за ночь нейтрализовал 1017 БПЛА от Орла до Татарстана
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Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотников самолётного типа. Об отражении масштабной воздушной атаки на 20 регионов сообщили в Минобороны РФ.
Дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Также беспилотники сбили над Московским регионом, Татарстаном и Крымом.
Напомним, в ночь на 28 ноября российские военные отчитались об уничтожении 1246 украинских беспилотников над 16 регионами. Всего за минувшие сутки средства ПВО сбили 1601 беспилотник ВСУ.