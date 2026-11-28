Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1601 украинский беспилотник самолётного типа. Кроме того, были перехвачены пять управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд американской системы HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

О результатах работы ПВО говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства за 28 ноября. В ней перечислены воздушные цели, уничтоженные за отчётный период.

«Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1 601 БПЛА самолётного типа», — заявили в министерстве.

В ведомстве также обнародовали общую статистику уничтоженной украинской военной техники с начала специальной военной операции. Согласно этим данным, число ликвидированных беспилотников превысило 300 тысяч и достигло 301 051 единицы.

Кроме того, по подсчётам Минобороны, за время СВО уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса. В сводке также указаны 31 811 танков и других боевых бронированных машин, 1799 боевых машин реактивных систем залпового огня и 36 997 артиллерийских орудий и миномётов.

Общее число уничтоженных единиц специальной военной автомобильной техники, по данным министерства, составило 78 193.