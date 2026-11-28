Российские войска в ночь на 28 ноября нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры на Украине. Целями стали предприятия и морские суда, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесены удары БПЛА по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — доложили утром 28 ноября в оборонном ведомстве.

Напомним, предыдущей ночью российские военные также атаковали объекты украинской инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, под удар попали производства беспилотников и электротехнической продукции. Ведомство также сообщило о поражении двух электроподстанций, обеспечивавших работу предприятий ВПК, логистического центра и железнодорожных локомотивов.