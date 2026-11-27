Российские военные в ночь на 27 ноября нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военной промышленности Украины и сухогрузу в Чёрном море. Среди заявленных целей — заводы, электроподстанции, логистический центр и четыре железнодорожных локомотива. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в Хмельницкой области был поражён завод «Термопласт» в посёлке Летичев, который использовался для производства ударных беспилотников. В Запорожье российские военные атаковали предприятие «МПКА-Украина», поставляющее электротехническую продукцию для ВСУ, и объект транспортной инфраструктуры.

Ещё одной целью стали две электроподстанции мощностью 330 кВ в Кривом Роге и Житомире. Они обеспечивали электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

В Белой Церкви Киевской области удар пришёлся по логистическому центру, на территории которого хранились компоненты для изготовления твёрдого ракетного топлива.

Кроме того, российские военные сообщили о поражении четырёх железнодорожных локомотивов в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области. Их использовали для перевозки вооружения и военной техники.