Минобороны перечислило список целей удара по Украине в ночь на 27 ноября
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Российские военные в ночь на 27 ноября нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военной промышленности Украины и сухогрузу в Чёрном море. Среди заявленных целей — заводы, электроподстанции, логистический центр и четыре железнодорожных локомотива. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, в Хмельницкой области был поражён завод «Термопласт» в посёлке Летичев, который использовался для производства ударных беспилотников. В Запорожье российские военные атаковали предприятие «МПКА-Украина», поставляющее электротехническую продукцию для ВСУ, и объект транспортной инфраструктуры.
Ещё одной целью стали две электроподстанции мощностью 330 кВ в Кривом Роге и Житомире. Они обеспечивали электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
В Белой Церкви Киевской области удар пришёлся по логистическому центру, на территории которого хранились компоненты для изготовления твёрдого ракетного топлива.
Кроме того, российские военные сообщили о поражении четырёх железнодорожных локомотивов в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области. Их использовали для перевозки вооружения и военной техники.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 26 ноября российские войска атаковали предприятия в Киеве и объекты инфраструктуры Днепропетровской области. Среди заявленных целей фигурировали завод «Химволокно» и предприятие по сборке беспилотников. Также сообщалось об ударе по сухогрузу в Чёрном море.
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