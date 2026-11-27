В ДНР предотвратили теракт против высокопоставленного российского военнослужащего, которого пытались убить с помощью трёх ударных беспилотников «Баба-яга». О задержании предполагаемой пособницы украинских спецслужб сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, к подготовке покушения причастна россиянка 1997 года рождения, проживавшая в Волновахе. Получив задание от кураторов, женщина перебралась в Донецк, где организовала наблюдение за предполагаемой целью.

Задержанная, как утверждают в ФСБ, отслеживала передвижения сотрудника одного из силовых ведомств. Особое внимание она уделяла автомобилям, которыми пользовался военнослужащий. Собранную информацию россиянка передавала украинской стороне через WhatsApp*.

Для осуществления покушения, согласно сообщению спецслужбы, противник задействовал три тяжёлых беспилотника «Баба-яга». Каждый аппарат был оснащён самодельным взрывным устройством фугасно-зажигательного действия.

Однако атаковать намеченную цель дронам не удалось. Все три беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего специалисты-взрывотехники ФСБ обезвредили находившиеся на них боеприпасы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали предполагаемую участницу подготовки теракта. Имя военнослужащего, на которого планировалось покушение, в сообщении не раскрывается.

Ранее Life.ru сообщал о предотвращении теракта против участника СВО и его семьи в Сочи. По данным ФСБ, украинские спецслужбы пытались привлечь к преступлению 71-летнюю местную жительницу, ранее потерявшую крупную сумму из-за мошенников. Женщина вовремя обратилась к правоохранителям, благодаря чему удалось предотвратить нападение.