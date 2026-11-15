Сотрудница сети «Красное & Белое» из Петербурга заявила о давлении со стороны руководства после отказа увольняться по собственному желанию. По её словам, ей урезали выплаты, ограничили рабочие обязанности и начали предъявлять претензии по мелочам. Историю женщины по имени Оксана опубликовал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Как рассказала собеседница издания, 1 сентября начальница усомнилась в её соответствии занимаемой должности и предложила написать заявление об уходе. Оксана не согласилась ни на увольнение, ни на переход на менее высокую позицию. После этого её исключили из рабочего чата, сократили круг обязанностей и стали регулярно требовать письменные объяснения. Поводами становились оформление писем, отсутствие приветствия и даже манера общения с поставщиками. В один из дней женщине пришлось подготовить сразу три объяснительные.

Кроме того, по словам сотрудницы, из её зарплаты удержали 1,5 тысячи рублей за два опоздания. При этом рабочий день официально начинается в 8:00, но приходить руководство требует на 15 минут раньше. Изменился и размер начислений: вместо обычных 126 150 рублей за полный месяц за первую половину сентября ей выплатили немногим больше 33 тысяч. Премии за отработанный период она также не получила.

Оксана обратилась в трудовую инспекцию и прокуратуру. ГИТ вынесла работодателю предостережение из-за непредоставления документов, а вопрос о премии предложила решать в судебном порядке. В прокуратуре зарегистрировали обращение. Несмотря на конфликт, женщина продолжает выходить на работу и уходить по собственному желанию не намерена.