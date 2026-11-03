Почти каждый второй сотрудник хотя бы раз задумывался об увольнении после критики. Таких 47%, причём 28% возвращались к этой мысли неоднократно. Ещё 38% признались, что хотя бы раз плакали из-за замечаний. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса психологической поддержки «Ясно».

Критика звучит регулярно. Каждый четвёртый получает замечания не реже раза в неделю, ещё 24% — несколько раз в месяц. Больше всего задевает несправедливая критика (57%), публичная (48%), в грубой форме (44%) и на повышенных тонах (39%).

Сложнее всего воспринимать замечания от непосредственного руководителя — так ответил 31%. Для 16% болезненнее критика от руководства компании, для 11% — от коллег своего уровня.

На самооценку влияет больше чем у половины опрошенных (56%). Чаще всего критика вызывает злость или раздражение (42%), тревогу (37%) и обиду (34%). У 29% первая реакция — сомнения в собственной компетентности.

«Почти каждый пятый видит вину своей ошибки в других, однако более 29% склонны находить недостатки в себе. Чаще всего ни то, ни другое не является истиной», — приводит издание слова психотерапевта Марии Игнатьевой.

Критика меняет и поведение. 49% после замечаний чаще перепроверяют работу, 46% становятся осторожнее, 43% реже проявляют инициативу. При этом 51% стараются учитывать замечания. А 32% хотя бы раз начинали искать новую работу из-за критики, 12% действительно увольнялись.

Конструктивной критику делают спокойный и уважительный тон (62%), конкретное объяснение ошибок (57%) и понимание, как исправить ситуацию (53%). Для 39% важно получать обратную связь один на один.

Если неприятный след остался, сотрудники чаще восстанавливаются с помощью отдыха (48%), поддержки близких (43%) и хобби (30%). К психотерапевту обращаются 11%.