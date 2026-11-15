В день увольнения по сокращению компания обязана выплатить сотруднику зарплату за отработанное время, компенсацию за все неиспользованные дни отпуска и выходное пособие, напомнил юрист Ярослав Остапенко. По его словам, размер пособия равен среднему месячному заработку.

Если за первый месяц найти новую работу не удалось, бывший сотрудник может обратиться в компанию за ещё одной выплатой. Тем, кто искал работу весь второй месяц, положен полный средний заработок за этот период. Если человек устроился раньше, ему оплатят только ту часть месяца, пока он оставался без работы, пояснил эксперт в беседе с «Абзацем».

За третий месяц выплату назначают в исключительных случаях по решению службы занятости. Для этого нужно обратиться туда в течение 14 рабочих дней после увольнения. Если начальство требует написать заявление по собственному желанию, угрожая лишить премии или уволить за выдуманный проступок, подписывать его рискованно.

При таком основании увольнения сотрудник теряет право на выплаты по сокращению. Рабочую переписку и копии приказов стоит сохранить. На то, чтобы оспорить увольнение в суде, по общему правилу есть месяц со дня получения копии приказа, трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности, заключил специалист.