Чтобы понять, какую зарплату просить на новом месте, стоит сравнить 20–30 вакансий с похожими обязанностями в своём регионе, посоветовала карьерный консультант Элеонора Васильева. Для сравнения важно отделить оклад от премий и уточнить, какую сумму сотрудник получит на руки.

После нескольких бесед с рекрутерами у соискателя должны появиться три ориентира: сколько работодатели предлагают за такую работу, какую сумму он может обосновать своими результатами и ниже какой планки готов отказаться от предложения.

«У человека нет зарплатного ценника. Вопрос другой: за какую работу, в каких условиях и за какие деньги я готов заключить следующую сделку», — подчеркнула HR-эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее в Госдуме объяснили, у кого больше шансов получить прибавку до конца года. Инженерам, сварщикам и электрикам на переговорах поможет конкретный пример: какое оборудование они освоили или за какие более сложные задачи теперь отвечают.