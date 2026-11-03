Семилетний мальчик из Приморья едва не лишился глаза после неожиданного столкновения с рыбой-иглой во время отдыха в Таиланде. Морской обитатель пробил ребёнку щёку и оставил в тканях часть собственной челюсти. Опасный фрагмент извлекли хирурги Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Фрагмент челюсти рыбы. Фото © Telegram / Краевая клиническая больница №2

Инцидент произошёл во время купания. Рыба нанесла мальчику рваную рану на лице, после чего местные медики оказали ему первую помощь и наложили швы. Однако внутри осталась часть острого рыбьего рыла вместе с зубами. Обнаружить её удалось лишь после возвращения семьи в Россию. Компьютерная томография показала, что двухсантиметровый фрагмент застрял глубоко под глазом в нескольких сантиметрах от него.

Перед приморскими хирургами стояла непростая задача: удалить инородное тело, не повредив окружающие ткани и не оставив дополнительных рубцов на лице ребёнка.

Врачи справились с операцией, воспользовавшись уже существовавшим раневым каналом. Благодаря этому удалось обойтись без новых разрезов. Сейчас состояние мальчика не вызывает опасений. Он восстанавливается после необычного происшествия.