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Опубликовано 30 октября, 11:28

Вода спадает, туристы идут на пляжи: На Пхукете сняли красный уровень опасности после дождей

РСТ: На Пхукете снят красный уровень опасности

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

На Пхукете сняли красный уровень опасности, вода после подтоплений спадает, а туристы возвращаются на пляжи и экскурсии. Об улучшении обстановки после проливных дождей Life.ru рассказал руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Подколзин.

«Ситуация на Пхукете сегодня улучшается: красный уровень опасности снят, вода спадает, но в пострадавших районах сохраняются последствия. С туристами всё в порядке — существенных проблем у отдыхающих нет, экскурсии проходят по расписанию», — сообщил он.

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По словам эксперта, утром на острове светит солнце и нет ветра. Принимающие компании подтверждают, что морские прогулки и другие экскурсии проходят в стандартном режиме, без отмен.

«Многие туристы на месте, по их словам, удивляются новостям о наводнении, так как в их районах обстановка спокойная», — отметил Подколзин.

В Патонге наиболее сложная ситуация была на третьей и четвёртой линиях от моря. В гостиничной зоне у пляжа, по информации собеседника Life.ru, обстановка уже нормализовалась.

При этом погода остаётся нестабильной. Как уточнил эксперт, грозы могут продолжаться до 3 ноября, а до 1 ноября сохраняются предупреждения о риске внезапных подтоплений. Отдыхающим он рекомендовал оценивать ситуацию именно в своём районе и следить за официальными сообщениями.

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Ранее власти Пхукета объявили красное предупреждение из-за угрозы наводнения. Утром 29 октября вода быстро поднималась в канале Банг-Яй, жителям прибрежных кварталов рекомендовали перенести имущество повыше. Подтопления также осложнили движение: в Кароне временно закрыли дорогу Кхок-Танот, а в Чалонге отдельные участки стали непроходимыми для легковых автомобилей и мотоциклов.

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Александра Вишнякова
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