30 лет вместе — не повод: Почему сожителям могут отказать в соседней могиле

Россиянам, прожившим много лет в незарегистрированном браке, могут отказать в захоронении рядом с партнёром. Даже несколько десятилетий совместной жизни сами по себе не дают права на место возле могилы умершего сожителя. Однако добиться совместного захоронения в некоторых случаях всё же возможно, сообщает URA.ru.

По российскому законодательству незарегистрированные отношения не приравниваются к официальному браку. Поэтому гражданский партнёр не получает автоматически тех же прав при организации похорон, что и законный супруг. Важную роль играют документы на захоронение, наличие свободного места и правила конкретного кладбища.

При этом федеральный закон «О погребении и похоронном деле» позволяет человеку ещё при жизни выразить желание быть похороненным рядом с определённым человеком. Однако исполнение такой воли зависит от установленных законом условий и возможностей кладбища.

Дополнительным вариантом может стать оформление семейного захоронения. Порядок предоставления подобных участков регулируется не только федеральным, но и региональным законодательством. Поэтому возможность похоронить рядом людей без зарегистрированного брака необходимо уточнять заранее.

Если администрация кладбища отказала в выделении места, специалисты рекомендуют запросить письменное объяснение причин. Затем можно проверить законность решения и при наличии оснований обжаловать его. Сам по себе факт длительного совместного проживания не гарантирует положительного решения суда.