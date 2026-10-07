Пособие на погребение в России превысит 10 тысяч рублей с 2027 года

Размер социального пособия на погребение в России с 1 февраля 2027 года может превысить 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Согласно документу, с 1 января 2027 года пособие предлагается установить на уровне 9 678,63 рубля, а с 1 февраля — повысить до 10 336,78 рубля. В 2028 году сумма может вырасти до 10 750,25 рубля с 1 февраля, а в 2029-м — до 11 180,26 рубля.

Социальная выплата предоставляется в случае, если расходы на погребение взял на себя супруг умершего, его близкие или иные родственники, законный представитель либо другой человек, который организовал похороны. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, пособие соответствует стоимости гарантированного государством набора услуг по погребению. В него входят оформление необходимых документов, предоставление и доставка гроба и других предметов, перевозка тела на кладбище или в крематорий, а также погребение или кремация с выдачей урны с прахом.

В районах, где действует районный коэффициент к заработной плате, размер пособия рассчитывается с его учётом. При этом Балынин отметил, что заявление на выплату необходимо подать не позднее шести месяцев со дня регистрации смерти.

Ранее Life.ru сообщал, что сервис поиска мест на кладбищах через «Госуслуги» заработает в 21 регионе. Проект должен объединить сведения о местах захоронений и сделать процедуры их оформления более прозрачными.