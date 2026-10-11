30 млн на Лободе: Потап и Настя Каменских нашли «русский» источник дохода в США

Украинские музыканты Потап и Настя Каменских освоили концертный бизнес в США, получив многомиллионные доходы от организации выступлений Светланы Лободы. Теперь артисты занялись американскими гастролями Кристины Орбакайте, а в дальнейшем продолжат организовывать выступления и другим уехавшим из России артистам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, продвижением Лободы за океаном занимаются связанные с дуэтом компании MOZGI INTERNATIONAL LLC и EMX AGENCY LLC. Всего восемь выступлений исполнительницы принесли организаторам свыше 50 миллионов рублей. При этом значительная часть выручки, как утверждается, досталась самим музыкантам: каждому из них приписывают заработок примерно в 15 миллионов.

Следующим коммерческим проектом стала подготовка тура Орбакайте по шести городам Соединённых Штатов. К работе подключился концертный промоутер Сергей Маковец. Примечательно, что артисты используют одни и те же площадки. Так, 6 декабря дочь Примадонны должна выйти на сцену нью-йоркского Oceana Theater, а уже 19 декабря там запланировано выступление Потапа и Насти.

Маковец давно сотрудничает с украинскими исполнителями, а в 2026 году возглавил EMX AGENCY LLC. Продюсер более десяти лет проживает за пределами Украины, однако продолжает поддерживать страну. Одновременно он занимается продвижением русскоязычных артистов. В частности, ранее при его участии проходили американские гастроли Александра Реввы и Михаила Шуфутинского.

Ранее Life.ru сообщал о регистрации Потапом новой компании во Флориде для развития музыкального бизнеса в США. Фирма NICE2CU INTERNATIONAL CORP появилась в конце сентября. Аналогичное название носит украинское предприятие Каменских, которое занимается менеджментом и продвижением артистов. При этом по итогам 2025 года его расходы превысили доходы, а убыток составил около десяти тысяч рублей.