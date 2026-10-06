₽500 тыс. и Хилфигер в соседях: Потап и Настя Каменских перебрались в Майами после скандала

Потап и Настя Каменских окончательно перебрались в США и теперь живут в арендованной квартире в Майами стоимостью около 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.











Апартаменты площадью 117 квадратных метров расположены на 15-м этаже 26-этажного комплекса Diplomat Parkway, построенного в 2022 году. Неподалёку живёт американский дизайнер Томми Хилфигер.

В жилье две спальни и столько же ванных комнат. Интерьер дополняют кварцевые столешницы с «водопадным» краем и безрамные душевые, также установлены стиральная и сушильная машины. На панорамном виде артисты, по данным источника, сэкономили: вместо океана или поля для гольфа окна выходят на город.

Жильцам комплекса доступны крытый паркинг, большой бассейн, spa-зона, сауна, фитнес-зал, пространства для йоги и пилатеса. На территории также оборудованы корты для тенниса и пиклбола и баскетбольная площадка.

Договор аренды Потап и Каменских оформили ещё 15 февраля, однако окончательно обосновались в Майами лишь в августе 2026 года.

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