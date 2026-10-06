₽500 тыс. и Хилфигер в соседях: Потап и Настя Каменских перебрались в Майами после скандала
SHOT: Потап и Настя Каменских перебрались в Майами и сняли квартиру за ₽500 тыс.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ potupinastyaf
Потап и Настя Каменских окончательно перебрались в США и теперь живут в арендованной квартире в Майами стоимостью около 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Апартаменты площадью 117 квадратных метров расположены на 15-м этаже 26-этажного комплекса Diplomat Parkway, построенного в 2022 году. Неподалёку живёт американский дизайнер Томми Хилфигер.
В жилье две спальни и столько же ванных комнат. Интерьер дополняют кварцевые столешницы с «водопадным» краем и безрамные душевые, также установлены стиральная и сушильная машины. На панорамном виде артисты, по данным источника, сэкономили: вместо океана или поля для гольфа окна выходят на город.
Жильцам комплекса доступны крытый паркинг, большой бассейн, spa-зона, сауна, фитнес-зал, пространства для йоги и пилатеса. На территории также оборудованы корты для тенниса и пиклбола и баскетбольная площадка.
Договор аренды Потап и Каменских оформили ещё 15 февраля, однако окончательно обосновались в Майами лишь в августе 2026 года.
Напомним, что связи с Украиной Потап и Настя начали разрывать после скандала из-за русского языка. Их многократно критиковали, поскольку они говорят и пишут песни не на украинском, но артисты решили отстоять своё право говорить по-русски. В итоге оба музыканта были внесены в базу «Миротворца»*
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