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Опубликовано 6 октября, 09:43

₽500 тыс. и Хилфигер в соседях: Потап и Настя Каменских перебрались в Майами после скандала

SHOT: Потап и Настя Каменских перебрались в Майами и сняли квартиру за ₽500 тыс.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ potupinastyaf

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ potupinastyaf

Потап и Настя Каменских окончательно перебрались в США и теперь живут в арендованной квартире в Майами стоимостью около 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

  • Дом, в котором теперь живут Потап и Настя. Фото © Telegram / SHOT
    Дом, в котором теперь живут Потап и Настя. Фото © Telegram / SHOT
  • Вид из окна в их квартире в Майами. Фото © Telegram / SHOT
    Вид из окна в их квартире в Майами. Фото © Telegram / SHOT
  • Кухня. Фото © Telegram / SHOT
    Кухня. Фото © Telegram / SHOT
  • Комнаты в жилище. Фото © Telegram / SHOT
    Комнаты в жилище. Фото © Telegram / SHOT
  • Бассейн в ЖК. Фото © Telegram / SHOT
    Бассейн в ЖК. Фото © Telegram / SHOT

Дом, в котором теперь живут Потап и Настя. Фото © Telegram / SHOT

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Апартаменты площадью 117 квадратных метров расположены на 15-м этаже 26-этажного комплекса Diplomat Parkway, построенного в 2022 году. Неподалёку живёт американский дизайнер Томми Хилфигер.

В жилье две спальни и столько же ванных комнат. Интерьер дополняют кварцевые столешницы с «водопадным» краем и безрамные душевые, также установлены стиральная и сушильная машины. На панорамном виде артисты, по данным источника, сэкономили: вместо океана или поля для гольфа окна выходят на город.

Жильцам комплекса доступны крытый паркинг, большой бассейн, spa-зона, сауна, фитнес-зал, пространства для йоги и пилатеса. На территории также оборудованы корты для тенниса и пиклбола и баскетбольная площадка.

Договор аренды Потап и Каменских оформили ещё 15 февраля, однако окончательно обосновались в Майами лишь в августе 2026 года.

Скандал с русским языком случился — бизнес в США появился: Потап зарегистрировал фирму во Флориде
Скандал с русским языком случился — бизнес в США появился: Потап зарегистрировал фирму во Флориде

Напомним, что связи с Украиной Потап и Настя начали разрывать после скандала из-за русского языка. Их многократно критиковали, поскольку они говорят и пишут песни не на украинском, но артисты решили отстоять своё право говорить по-русски. В итоге оба музыканта были внесены в базу «Миротворца»*

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* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

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Владимир Озеров
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