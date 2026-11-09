Подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Химера» может быть причастно к серии ударов по гражданским объектам в Херсонской области, включая атаку на кафе и гостиницу в Хорлах в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Первого января 2026 года подразделение ГУР «Химера» нанесло удар тремя БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители семьями встречали Новый год. Погибли 30 человек, 59 пострадали», — заявил собеседник агентства.

По его данным, подразделением командует майор Александр Капшин, уроженец Херсона. В августе 2022 года под его руководством было создано формирование «Химера», которое впоследствии вошло в состав украинской военной разведки.

Российские силовики также связывают подразделение с другими атаками в Херсонской области. Речь идёт об ударе по пенсионному фонду в Чаплинке в ноябре 2023 года, где погибли девять человек, атаке на магазин в Садовом в июне 2024-го с 22 погибшими и ударе по рынку в Алешках в мае 2025 года, унёсшем семь жизней.

Кроме того, по данным источника, в 2024–2025 годах бойцы «Химеры» применяли беспилотники против гражданского транспорта в Курской и Белгородской областях. Подразделение также обвиняют в минировании дорог в нескольких регионах.