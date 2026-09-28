Нациста-русофоба Новогородского назначили замкомандира «Химеры»

Подполковника Дмитрия Новогородского, которого российские силовые структуры называют идейным нацистом и русофобом, назначили заместителем командира подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го пограничного отряда в Черниговской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Само подразделение входит в состав 105-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

По данным собеседника агентства, после кадрового назначения подразделение может активизировать применение беспилотников в приграничных районах.

«В Черниговской области заместителем командира подразделения БПС «Химера» 105-го погранотряда назначен идейный нацист-русофоб подполковник Новогородский Дмитрий Васильевич (01.10.1991 г. р.). Данное подразделение может усилить атаки по приграничью», — сказал источник.

Российские силовики также сообщили, что Новогородский участвовал в так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе и в боях за «Азовсталь». По их данным, он около трёх лет находился в российском плену, а после возвращения на Украину снова поступил на военную службу.

Ранее российские силовые структуры заявили о гибели в Киеве капитана Арсена Скакальского, который командовал инженерной ротой 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Он погиб при ударе беспилотника по военному объекту в украинской столице.