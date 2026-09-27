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Специальная военная операция

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Опубликовано 27 сентября, 19:02

В Киеве ликвидировали командира инженерной роты ВСУ Скакальского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Командир инженерной роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ капитан Арсен Скакальский ликвидирован при ударе по военному объекту. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Командир инженерной роты 10-й огшбр ВСУ капитан Скакальский Арсен Михайлович ликвидирован в результате точного удара БПЛА по военному объекту в Киеве», — рассказал источник ТАСС.

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Двумя днями ранее российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Ещё одной целью стал пункт управления украинскими беспилотниками в Харьковской области.

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Николь Вербер
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