В Киеве ликвидировали командира инженерной роты ВСУ Скакальского

Командир инженерной роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ капитан Арсен Скакальский ликвидирован при ударе по военному объекту. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Командир инженерной роты 10-й огшбр ВСУ капитан Скакальский Арсен Михайлович ликвидирован в результате точного удара БПЛА по военному объекту в Киеве», — рассказал источник ТАСС.

Двумя днями ранее российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Ещё одной целью стал пункт управления украинскими беспилотниками в Харьковской области.