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Специальная военная операция

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Опубликовано 25 сентября, 07:27

ВКС России поразили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области

ВКС России поразили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области. Обложка © Минобороны России

ВКС России поразили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области. Обложка © Минобороны России

ВКС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР и пункт управления беспилотниками в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В районе населённого пункта Маяки Краматорского района удар пришёлся по пункту временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Второй целью стал пункт управления БПЛА 475-го отдельного штурмового полка ВСУ возле Светличного Харьковской области.

ВКС России поразили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области. Видео © Минобороны России

Российское военное ведомство опубликовало кадры авиационных ударов оперативно-тактической авиации.

«В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили в Минобороны.

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Ранее Life.ru показывал кадры ударов ВКС России ФАБ-1500 по пунктам управления беспилотниками ВСУ в районе Хотени Сумской области и Дружковки в ДНР. Тогда в Минобороны также сообщали о применении авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции.

Больше оперативных материалов о действиях российских военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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