Ограничение в 30 тысяч рублей в месяц на отдельные банковские операции не станет универсальным правилом для всех россиян. Под новые требования могут попасть преимущественно клиенты, чьи транзакции вызовут подозрения у банков и Центробанка, в том числе потенциальные дропперы. Как избежать проблем с финансовыми организациями, РИА «ФедералПресс» рассказал профессор Финансового университета Сергей Толкачёв.

По словам специалиста, регулярные поступления сами по себе не повод для санкций. Банки оценивают характер операций в комплексе: насторожить могут многочисленные переводы от незнакомцев, быстрое перечисление полученных средств третьим лицам и систематическое снятие наличных.

«Сам по себе факт регулярных переводов не должен становиться основанием для ограничений», — подчеркнул эксперт.

Под подозрение иногда рискуют попасть и вполне обычные операции: коллективные сборы или продажа подержанной мебели, техники и других вещей. Поэтому Толкачёв советует не выбрасывать расписки, переписку и договоры купли-продажи, а в комментариях к платежам указывать их назначение.

Помощь родственникам также не означает автоматического попадания под ограничения. Однако сочетание таких поступлений с другими подозрительными транзакциями может стать поводом для дополнительной проверки. При этом речь не идёт о полной блокировке счёта: сохраняется возможность пользоваться уже имеющимися средствами, получать зарплату, пенсию и социальные выплаты.

Эксперт уточнил, что лимит в 30 тысяч рублей предполагается установить отдельно для внесения наличных и получения переводов от других физлиц. При введении ограничений банк обязан сообщить причины и сроки их действия, а также объяснить порядок обжалования.

Чтобы оспорить решение, клиент сможет предоставить документы о происхождении денег и назначении платежей. На рассмотрение обращения отводится семь рабочих дней. Если банк не пересмотрит свою позицию, следующим этапом станет обращение в суд после досудебного разбирательства.

Ранее Life.ru рассказывал о законопроекте, предусматривающем лимит в 30 тысяч рублей для подозрительных банковских операций. Инициатива направлена на борьбу с дропперскими схемами и нелегальным движением денег через счета обычных граждан.