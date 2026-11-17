Восемь лет лишения свободы получил 45-летний предприниматель из Костромы за финансирование организации «Артподготовка»*. За десять месяцев мужчина перечислил ей 3364 рубля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

Суд установил, что денежные переводы осуществлялись с октября 2022 по август 2023 года. Действия предпринимателя квалифицировали по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — финансирование терроризма.

Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшиеся пять лет — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Суд также постановил конфисковать перечисленные 3364 рубля и мобильный телефон мужчины в доход государства.

На заседании предприниматель признал вину лишь частично. Он подтвердил, что смотрел видеоролики запрещённой организации, по его словам, не знал о её статусе.

Подсудимый утверждал, что переводил деньги не на поддержку запрещённого объединения, а конкретным людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. О необходимости такой помощи, как он пояснил, рассказывалось в видеороликах.

Ранее Life.ru рассказывал, что программиста из Благовещенска приговорили к девяти годам заключения за перевод денег на нужды терроризма. Они предназначались человеку, связанному с запрещёнными организациями и собиравшемуся отправиться на Украину. Защита настаивала, что средства переводились исключительно для покупки билета домой, однако суд признал мужчину виновным.