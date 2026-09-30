30 тысяч зрителей, каравай и бисер: Выставка скульптур Эрьзи в Циндао удивила китайцев

В китайском Циндао открылась выставка скульптур Степана Эрьзи. Работы всемирно известного автора впервые добрались до Азии — раньше их показывали только в Европе, Латинской Америке и России. Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения скульптора и будет работать месяц.

Особый интерес у гостей вызвали мастер-классы по мордовским промыслам. Специально для этого в Циндао прилетели скульптор-резчик Пётр Рябов и мастерица Вера Щукина. Они встречали посетителей народными песнями и караваем. Традиционный русский хлеб поставил китайцев в тупик.

«Китаец видит в нём не „праздничный хлеб“, а скорее архитектурное сооружение. Ему неясно: это еда или ритуальный предмет?» — описывает свои наблюдения спецкор НСН. Гости подходили неуверенно, отщипывали маленькие кусочки, но потом выстроилась огромная очередь. От каравая не осталось и крошки.

Рябов вырезал из липы фигурки солнечных коней, Щукина показывала технику орнамента из бисера. Каждый мог сделать своё изделие и забрать на память. Среди желающих оказалось много молодых людей и мужчин — они признались, что готовят подарки мамам и вторым половинкам.

Отдельное место в программе заняла тавлинская игрушка. Село Подлесная Тавла в Мордовии дало начало целой школе резьбы. Местные мастера вырезают не сувениры, а портреты односельчан. Их отличает улыбка — черты лица намеренно утрированы, но остаются добродушными, без злости.

Сам Эрьзя взял псевдоним в честь мордовского народа эрзя, к которому принадлежали его предки. Настоящая фамилия скульптора — Нефёдов. Организатором выставки выступает Международный фонд искусств имени Эрьзи, основанный Михаилом Журавлёвым.

Ожидается, что экспозицию посетят не менее 30 тысяч китайских зрителей. Помимо выставки, в программе — лекции для студентов местных вузов и интерактивные экскурсии.

Кстати, Терракотовую армию, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, собирались привезти из Китая в Москву в октябре 2026 года. Выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора» запланирована в Государственном историческом музее. Там собираются выставить как сами фигуры воинов из знаменитой гробницы императора Цинь Шихуанди, так и артефакты эпох Цинь и Хань.