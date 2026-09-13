Сын российского писателя Захара Прилепина Игнат во время службы в зоне проведения СВО совершил порядка 30 выходов по открытой местности под беспилотниками ВСУ. Об этом Прилепин рассказал на международной публичной дискуссии в Москве.

Писатель сообщил, что его 21-летний сын служил в штурмовом подразделении. Недавно контракт Игната с Добровольческим корпусом завершился.

Прилепин уточнил, что молодой человек проходил службу в подразделении «Родня», входящем в интербригаду «Пятнашка». Военнослужащий работал в группе подноса.

В его задачи входила доставка на передовую боеприпасов и провизии. Для этого, по словам писателя, Игнат неоднократно выходил на открытые участки местности, где действовали беспилотники ВСУ.

Ранее Захар Прилепин прокомментировал удары ВСУ по мирным объектам, заявив, что киевское руководство намеренно уничтожает всё связанное с Россией. Он напомнил показательные недавние атаки: удар по общежитию в Старобельске, обстрел пассажирского поезда, уничтожение музея «Оборона Севастополя». Писатель заметил, что тактика не нова — ещё в 2014-м обстреливали ядерный могильник в Донецке, в 2022-м сожгли храмовый комплекс под Валуйками и убили Дарью Дугину. Такие удары свидетельствуют о систематическом и циничном подходе Киева.