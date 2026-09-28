300 ульяновцев, чьи квартиры повредили БПЛА, получат по 20 тыс. на срочные нужды

Жителям Ульяновска, чьи квартиры были повреждены в результате атаки БПЛА, выплатят по 20 тысяч рублей на экстренные нужды. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию области.

Деньги получат все обратившиеся за поддержкой. На данный момент речь идёт примерно о 300 жителях города.

«Я правильно понимаю, город сейчас оперативно выплачивает по 20 тысяч рублей на самые экстренные нужды всем обратившимся? Их, напомню, 300 человек», — спросил губернатор министра социального развития Дмитрия Батракова.

Глава регионального Минсоцразвития подтвердил, что выплаты уже организованы. Параллельно специалисты обследуют повреждённые дома и определяют, какие работы потребуются для их восстановления.

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск 25 сентября выросло до 17 человек. Среди них оказались дети, всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь. После налёта в городе также фиксировали повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры.