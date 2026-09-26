В Ульяновске волонтёры и курсанты колледжа разбирают завалы после атаки БПЛА

К устранению последствий атаки беспилотников на Ульяновск подключились волонтёры, курсанты колледжа гражданской защиты и сотрудники муниципальных предприятий. Они работают возле жилого дома, который сильнее остальных пострадал 25 сентября, сообщил глава города Александр Болдакин.

Спецтехника помогает снимать с фасада фрагменты, которые держатся ненадёжно и могут обрушиться. Одновременно рабочие расчищают территорию возле здания и разбирают завалы.

Накануне специалисты городского управления гражданской защиты демонтировали повреждённые части внешней стены. Вместе с подрядчиком спасатели освободили помещения от обломков и укрепили конструкцию до начала полноценного восстановления. Для этого в подвале, а также на втором и третьем этажах установили 60 подпорных стоек. 26 сентября работы продолжились уже на четвёртом уровне дома.

Питание для жильцов и участников восстановительных мероприятий организовали в столовой второго корпуса гимназии № 21. Там могут поесть как оставшиеся без привычных бытовых условий горожане, так и специалисты, занятые на объекте.

По уточнённым данным, во время налёта пострадали 15 человек, среди которых трое детей. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что основной целью беспилотников было одно из промышленных предприятий города. Объект получил повреждения.

Последствия также зафиксировали в жилых зданиях и на контактной сети трамваев в северной части Ульяновска. При отражении воздушной атаки силы ПВО и мобильные группы уничтожили над городом десятки дронов.

Ранее Life.ru сообщал, что после массированной атаки БПЛА в Ульяновске развернули пункт временного размещения для жителей повреждённых домов. Людей решили принимать в гостинице «Волга», где для них также организовали горячее питание.