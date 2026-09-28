Число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 17

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Ульяновск 25 сентября увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона. Среди пострадавших есть дети.

«Пострадали 17 человек, среди них есть и дети. Всем была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил глава региона.

В день атаки Life.ru сообщал о повреждениях промышленной и гражданской инфраструктуры Ульяновска после массированного налёта БПЛА. Тогда в городе работали силы ПВО и мобильные огневые группы, а для ликвидации последствий был создан оперативный штаб.