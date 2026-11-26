Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд отпраздновал десятилетие брака с супругой, которая младше него на 32 года. В честь годовщины пара устроила романтическое свидание в кинотеатре, пишет журнал People.

Для совместного просмотра 88-летний артист и его 56-летняя избранница Лиза Лоиаконо выбрали фильм I Play Rocky, рассказывающий об истории создания знаменитой спортивной драмы о боксёре Рокки Бальбоа.

Исполнитель роли Дока Брауна также опубликовал в социальной сети X трогательное поздравление возлюбленной. Публикацию голливудская звезда сопроводила совместным снимком с благотворительного вечера фонда Майкла Джея Фокса.

«О, Лиза… Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. Счастливой годовщины нам всем, сейчас и всегда», — написал он.

Супруги связали себя узами брака в ноябре 2016 года. По словам Лизы, секрет их гармоничных отношений заключается в различиях характеров: её энергичность и общительность прекрасно дополняют спокойствие мужа. Сам Ллойд ранее признавался, что считает свой пятый брак последним.

Ранее Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс порадовали поклонников «Назад в будущее» совместной фотографией. С момента выхода первой части культовой трилогии Роберта Земекиса прошёл уже 41 год. Встреча исполнителей ролей Дока Брауна и Марти Макфлая вызвала волну ностальгии среди зрителей. Некоторые даже заговорили о возможном продолжении картины. Однако Фокс уже много лет борется с болезнью Паркинсона, существенно ограничивающей его подвижность.