83-летний голливудский актёр Роберт Де Ниро появился на премьере фильма «Focker-in-Law» в Нью-Йорке вместе со своей возлюбленной Тиффани Чен. Пара позировала фотографам, держась за руки. Этот выход стал одним из редких совместных публичных появлений актёра и его избранницы, сообщает Daily Mail.

Премьера состоялась 11 ноября в театре Beacon. Де Ниро выбрал для мероприятия тёмный пиджак и серую водолазку, а Чен появилась в длинном платье с геометрическим узором. Вместе с ними на красную дорожку вышли другие участники фильма, включая Бена Стиллера и Ариану Гранде.

Де Ниро и Чен познакомились в 2015 году на съёмках фильма «Стажёр», однако об их романтических отношениях стало известно значительно позже. В апреле 2023 года у пары родилась дочь Джиа Вирджиния. Для актёра девочка стала седьмым ребёнком.

Примечательно, что премьера состоялась спустя неделю после смерти бывшей возлюбленной Де Ниро — модели и актрисы Туки Смит. Она умерла 4 ноября в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с рассеянным склерозом. О её смерти сообщили дети Смит.

Де Ниро и Смит состояли в отношениях с 1988 по 1996 год. В 1995-м у них родились близнецы Джулиан и Эйрин.

Сам фильм «Focker-in-Law» станет четвёртой частью комедийной франшизы «Знакомство с родителями». Де Ниро вновь исполнил роль Джека Бёрнса, а его партнёром по съёмочной площадке стал Бен Стиллер. Американский прокат картины начнётся 25 ноября.

Ранее Life.ru сообщал о другом публичном появлении Роберта Де Ниро с Тиффани Чен на кинофестивале Tribeca. Тогда актёр привлёк внимание резкими высказываниями в адрес президента США Дональда Трампа.