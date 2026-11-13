Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Крис Пратт и Сильвестр Сталлоне оказались в числе самых высокооплачиваемых актёров современных сериалов. Каждый из них получает около двух миллионов долларов за эпизод. Такие данные приводит американское издание Variety, изучившее гонорары крупнейших звёзд стриминговых проектов.

Энистон и Уизерспун получают по два миллиона долларов за серию «Утреннего шоу» от Apple TV. Аналогичную сумму зарабатывает Крис Пратт за главную роль в боевике «Список смертников» от Amazon Prime Video. Столько же, по оценке издания, получает Сильвестр Сталлоне за криминальный сериал «Король Талсы».

Следом идёт британский актёр и режиссёр Кеннет Брана, известный в том числе по роли Златопуста Локонса в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». Его предполагаемый гонорар за будущий сериал Laird составляет 1,4 миллиона долларов за эпизод.

Харрисон Форд и Джейсон Сигел получают по 1,3 миллиона долларов за работу в комедийном сериале «Терапия». Келли Райлли и Коул Хаузер, звёзды проекта «Ранчо Даттонов», оцениваются в 1,2 миллиона долларов за серию. Элизабет Мосс за участие в триллере «Сияющие» получила около 1,1 миллиона долларов за эпизод.

В клубе миллионеров также оказались Зендея за «Эйфорию», Селена Гомес за «Убийства в одном здании», Алан Ритчсон за «Ричера», Николас Кейдж за «Паук-Нуар», Джейк Джилленхол за «Презумпцию невиновности» и Роберт Де Ниро за «Нулевой день».

Издание подчёркивает, что приведённые суммы приблизительные и в некоторых случаях включают продюсерские выплаты и дополнительные бонусы. При этом звёзды продолжают получать многомиллионные гонорары даже на фоне сокращения производства оригинальных сериалов.

Интересно, что ещё в 2019 году Дженнифер Энистон получала за «Утреннее шоу» около миллиона долларов за эпизод. Ранее Life.ru писал о съёмках актрисы в этом сериале и её заработках. Таким образом, за несколько лет её предполагаемый гонорар увеличился вдвое.