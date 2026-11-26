В Санкт-Петербурге 33-летняя женщина лишилась матки из-за онкологического заболевания. Рак шейки матки у пациентки обнаружили после обследования на вирус папилломы человека (ВПЧ), сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

У петербурженки Натальи выявили ВПЧ 45-го типа, который относится к группе высокого онкогенного риска. Размер обнаруженной у женщины опухоли достигал четырёх сантиметров. Врачам пришлось удалить новообразование вместе с маткой, после чего пациентка потеряла возможность самостоятельно выносить ребёнка.

Как объяснила врач-гинеколог Виктория Яковлева, ВПЧ может долгое время не проявлять себя. Длительное сохранение инфекции, вызванной онкогенными типами вируса, способно привести к предраковым изменениям и развитию злокачественных опухолей. При этом обнаружение ВПЧ само по себе ещё не означает наличие рака.

Одним из основных способов профилактики заболевания остаётся вакцинация. Наиболее эффективна она до начала половой жизни, однако в отдельных случаях прививку можно сделать и в возрасте до 45 лет. Вакцинация не заменяет регулярных обследований у гинеколога.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил включить вакцинацию против ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок. Массовую бесплатную иммунизацию девочек 12–13 лет отечественным препаратом планируют начать во второй половине 2027 года. Минздрав должен представить доклад о выполнении поручения до 1 июня.