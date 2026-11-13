В Санкт-Петербурге открыли дополнительный пункт бесплатной вакцинации подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ), который связан с развитием ряда онкологических заболеваний. Прививку смогут получить мальчики и девочки начиная с 13 лет, в том числе подростки с повышенным риском из-за случаев онкологических заболеваний в семье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Алёша».

Новая площадка заработала на базе Городского центра охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента» по адресу: Старо-Петергофский проспект, дом 12. Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Алёша», который закупил и передал медицинскому учреждению вакцину.

Чтобы сделать прививку, необходимо получить направление у педиатра или детского гинеколога в городской поликлинике либо обратиться непосредственно в центр «Ювента». Перед процедурой подростка осмотрит врач, который оценит состояние здоровья и проверит наличие противопоказаний. При этом количество бесплатных доз строго ограничено.

Для иммунизации используют четырёхвалентную вакцину «Гардасил». Она предназначена для профилактики заражения четырьмя типами ВПЧ, включая 16-й и 18-й, которые связаны с повышенным риском развития рака шейки матки и некоторых других злокачественных опухолей. При этом препарат не лечит уже существующую инфекцию.

«Вакцинация против ВПЧ — важная мера профилактики онкологических заболеваний. Мы поддерживаем решение государства включить её в Национальный календарь», — отметил президент фонда «Алёша» Алексей Зиновьев.

По его словам, благотворительная организация решила дополнить уже действующую в Петербурге региональную программу, чтобы сделать профилактику доступнее для подростков.

Ранее Life.ru рассказывал о поручении Владимира Путина включить вакцинацию против ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок. Минздрав должен представить доклад о выполнении поручения до 1 июня 2027 года. Как пояснял глава ведомства Михаил Мурашко, начать массовую бесплатную иммунизацию девочек 12–13 лет планируется во второй половине следующего года.

Для федеральной программы предусмотрено использование отечественной вакцины «Цегардекс». Как писал Life.ru, первую партию из 30 тысяч доз производитель планировал направить в медицинские учреждения ещё в конце сентября. До конца 2026 года компания «Нанолек» рассчитывает выпустить до 600 тысяч доз препарата, а в 2027-м увеличить производственные мощности более чем до трёх миллионов доз ежегодно.