В Госдуме предложили прививать от ВПЧ не только девочек, но и мальчиков

В России предложили распространить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) не только на девочек, но и на мальчиков. Оптимальным возрастом для такой защиты считается период от 9 до 14 лет. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Оптимально вакцинировать [от ВПЧ] как девочек, так и мальчиков от 9 до 14 лет», — подчеркнул парламентарий.

По его информации, запуск программы ожидается осенью 2027 года. Первоначально прививки планировали включить в календарь ещё в 2025-м, однако сроки неоднократно сдвигались из-за необходимости масштабной подготовки.

Депутат объяснил ТАСС, что иммунизация помогает предотвратить целый ряд онкологических заболеваний, некоторые из которых крайне трудно поддаются лечению. В частности, ежегодно рак шейки матки выявляют у 15–20 тысяч россиянок. Одним из главных факторов риска является длительное заражение ВПЧ.