В Госдуме предложили прививать от ВПЧ не только девочек, но и мальчиков
Депутат Куринный призвал вакцинировать детей обоих полов от ВПЧ с 9 лет
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В России предложили распространить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) не только на девочек, но и на мальчиков. Оптимальным возрастом для такой защиты считается период от 9 до 14 лет. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«Оптимально вакцинировать [от ВПЧ] как девочек, так и мальчиков от 9 до 14 лет», — подчеркнул парламентарий.
По его информации, запуск программы ожидается осенью 2027 года. Первоначально прививки планировали включить в календарь ещё в 2025-м, однако сроки неоднократно сдвигались из-за необходимости масштабной подготовки.
Депутат объяснил ТАСС, что иммунизация помогает предотвратить целый ряд онкологических заболеваний, некоторые из которых крайне трудно поддаются лечению. В частности, ежегодно рак шейки матки выявляют у 15–20 тысяч россиянок. Одним из главных факторов риска является длительное заражение ВПЧ.
Ранее Life.ru рассказывал, почему прививки от ВПЧ необходимы не только девочкам. В материале отмечалось, что вирус может провоцировать развитие злокачественных опухолей и у мужчин. Поэтому в ряде стран вакцинацию проводят среди детей обоих полов, снижая не только индивидуальные риски, но и распространение инфекции.