Первая партия российской вакцины от ВПЧ поступит в клиники в конце сентября

Первая партия отечественной вакцины против вируса папилломы человека «Цегардекс» поступит в российские медицинские учреждения до конца сентября. Речь идёт о 30 тысячах доз, сообщила компания-производитель «Нанолек».

До конца 2026 года компания рассчитывает выпустить до 600 тысяч доз препарата. «Цегардекс» стал первой российской вакциной против ВПЧ, производство которой организовано по полному циклу — от получения антигенов до выпуска готовой лекарственной формы.

«Начало поставок первой отечественной вакцины против ВПЧ, произведённой по полному циклу, открывает новый этап в обеспечении лекарственной безопасности и расширении доступности вакцинации внутри страны», — заявил гендиректор «Нанолека» Евгений Баринов.

«Цегардекс» предназначен для профилактики заболеваний, связанных с четырьмя типами ВПЧ — 6, 11, 16 и 18. Препарат зарегистрирован для применения у детей и взрослых обоего пола в возрасте от 9 до 45 лет. Вакцина была разработана «Нанолеком» совместно с НПК «Комбиотех».

Первый производственный участок рассчитан примерно на 600 тысяч доз ежегодно. В 2027 году компания планирует запустить второй, после чего совокупная мощность должна превысить 3 млн доз в год. Производитель рассчитывает обеспечить российский рынок и в дальнейшем выйти на экспорт.

Вирусы папилломы человека 16-го и 18-го типов относятся к высокоонкогенным и связаны, в частности, с развитием рака шейки матки. Вакцина используется для профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний, но не предназначена для лечения уже существующей инфекции.

Ранее Life.ru рассказывал о результатах исследований российской вакцины «Цегардекс». В испытаниях с участием детей и подростков от 9 до 17 лет препарат сравнивали с зарубежной четырёхвалентной вакциной.