Сотрудники Росгвардии обнаружили новый тайник с оружием и боеприпасами на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Находку сделали во время очередных поисково-разведывательных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тайник находился в одном из подземных помещений предприятия, которое ранее использовали украинские вооружённые формирования. Помимо вооружения и боеприпасов, там обнаружили личные документы и предметы с нацистской символикой.

«Бойцы Росгвардии, выполняющие задачи в ДНР, провели очередные поисково-разведывательные мероприятия на территории завода «Азовсталь»», — говорится в сообщении ведомства.

В Росгвардии уточнили, что только за минувший месяц на территории комбината нашли 35 единиц различного оружия, 480 патронов и более 50 гранат. Эти цифры относятся ко всем обнаруженным за месяц находкам, а не только к последнему тайнику. Поисковые мероприятия на предприятии продолжаются. Специалисты обследуют подземные помещения, где после завершения боевых действий могли остаться опасные предметы.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении на «Азовстали» ранее неизвестного пункта размещения бойцов «Азова»*. В ноябре 2025 года росгвардейцы нашли в одном из подвалов завода повреждённые пожаром боеприпасы, взрыватели и гранаты. В ведомстве предупреждали, что такие находки могут представлять опасность при проведении работ на территории предприятия.