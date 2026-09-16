35-летний москвич стал импотентом после укола для увеличения члена

35-летний москвич столкнулся с инфекцией и нарушением эрекции после инъекции гиалуроновой кислоты для увеличения полового члена. Об этом сообщает Mash.

Процедура обошлась мужчине в 20 тысяч рублей. По данным канала, Дмитрий увидел рекламу специалиста в соцсетях и выбрал уколы вместо полноценной операции. Клиентам обещают, что примерно за 40 минут филлер позволит увеличить обхват на 1,3–3 сантиметра.

Однако после вмешательства у москвича началось воспаление с нагноением, а позднее появился свищ в лобковой области. Мужчина также столкнулся с эректильной дисфункцией и уменьшением первоначального размера. Введённый гель уже удалили, но улучшений пока нет.

Подобные процедуры стали особенно востребованы у молодых мужчин, часть которых пытается найти наиболее дешёвые варианты. По данным Mash, врачи стали чаще сталкиваться с пациентами, которым приходится устранять последствия после введения бюджетных филлеров.

Одновременно набирает популярность фаллопротезирование, рассчитанное преимущественно на более возрастных пациентов. Mash оценивает стоимость таких операций в 300 тысяч — 1,3 миллиона рублей и сообщает, что в России ежегодно проводят до 500 установок гидравлических имплантов.

Ранее Life.ru рассказывал о мужчине, который попал в реанимацию после увеличения пениса инъекциями гиалуроновой кислоты. После процедуры у него развилась инфекция, а попытка удалить филлер не помогла.