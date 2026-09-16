350 компаний ждут перемен: В Италии заговорили о диалоге с Москвой
Вице-премьер Италии Сальвини призвал сохранить торговые связи Италии с Россией
Маттео Сальвини. Обложка © ТАСС / АР
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о необходимости сохранить экономические отношения с Россией после завершения конфликта. По его словам, отказ от восстановления связей с Москвой станет серьёзной ошибкой.
«Меня беспокоит, что некоторые считают, будто даже после окончания конфликта с Россией не должно быть никаких отношений. Это было бы колоссальной ошибкой. В наших собственных интересах, как только будет объявлено прекращение огня, вернуться к полноценным отношениям с Москвой», — приводит слова политика Bloomberg.
Сальвини отметил, что готов выступить посредником в вопросах, связанных с работой примерно 350 итальянских компаний, которые продолжают деятельность в России. Он назвал эти предприятия заслуживающими внимания и заявил, что их интересы должны быть услышаны.
По мнению вице-премьера, дипломатические инструменты должны прийти на смену противостоянию. Он также призвал учитывать экономические связи, которые сохранялись между двумя странами.
Ранее Life.ru писал, что Словакия столкнулась с риском многомиллиардных выплат из-за возможного разрыва газовых контрактов с Россией. Сумма претензий со стороны «Газпрома» может составить до €16 млрд. Братислава решила выступить за восстановление переговорных каналов с Москвой.
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