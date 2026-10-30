37% россиян не водят детей в спортивные секции

Более трети родителей — 37% — не водят детей в спортивные секции. Такие результаты показало исследование платёжной системы «Мир», с которым ознакомился Life.ru.

Среди тех, кто занимается, наиболее популярны плавание, танцы и футбол. Из менее привычных направлений детей привлекают скалолазание, конный спорт и киберспорт. В 70% случаев дети посещают одну секцию.

Самый распространённый диапазон расходов на занятия — от трёх до пяти тысяч рублей в месяц на ребёнка: его назвали 30% родителей. Ещё 27% указали сумму от пяти до десяти тысяч. По 15% тратят до трёх тысяч или свыше десяти тысяч рублей, а у 8% все секции бесплатные.

При этом интерес семей не ограничивается привычными тренировками. 81% опрошенных родителей хотели бы познакомить детей с лаптой и городками.

«Интересно, что родители сегодня открыты не только к современным направлениям, вроде киберспорта, но и к исконно русским спортивным играм», — отметила руководитель Центра маркетинговых исследований платёжной системы «Мир» Анастасия Борисова.