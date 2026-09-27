Репетиторы стали новой коммуналкой: больше половины российских родителей считают их обязательными

Почти треть российских семей тратит на репетиторов и дополнительные занятия для детей от 10% до 25% ежемесячного бюджета. Такие данные приводит РИАМО со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

По данным опроса, 54% родителей считают занятия с репетиторами обязательной частью расходов на образование детей. При этом для 35% семей такие траты составляют менее 10% бюджета.

Чтобы снизить финансовую нагрузку, родители используют различные финансовые инструменты. Так, 42% участников опроса оформляют налоговый вычет за обучение, а 35% оплачивают занятия банковскими картами с повышенным кешбэком. Кроме того, 24% респондентов пользуются скидками при покупке пакета занятий или оформлении подписки. Ещё 22% прибегают к кредитным картам или рассрочкам для оплаты дополнительных занятий.

Самой распространённой причиной обращения к репетиторам стала подготовка к выпускным и вступительным экзаменам. Её назвали 62% опрошенных родителей. Ещё 54% считают дополнительные занятия необходимыми для улучшения школьных оценок.

Почти половина семей — 48% — готовы регулярно вкладываться в изучение иностранных языков. Спортивные секции входят в обязательные расходы у 31% родителей, а творческие кружки и занятия выбирают 25% участников опроса.

Ранее российские репетиторы обогнали айтишников по заработку. Опытный преподаватель за пять уроков в день по 3000 рублей получает до 75 тысяч в неделю при пятичасовом дне, а айтишники за девять часов работы — 150–200 тысяч. Особенно дороги репетиторы по физике (до 7500 рублей за занятие), и семьи тратят на два предмета минимум 60 тысяч в месяц, задаваясь вопросом, платят ли репетиторы налоги.