Репетиторы в России обогнали айтишников по доходам

Репетиторы в России начали зарабатывать больше специалистов из IT-сферы, что вызвало массу вопросов у родителей школьников. По данным SHOT, опытный преподаватель может проводить минимум пять уроков в день со средней ценой 3000 рублей за занятие — и за неделю это уже 75 тысяч рублей. При этом рабочий день занимает всего пять часов.

Для сравнения: айтишники проводят в офисе по девять часов, а получают в полтора-два раза меньше — около 150–200 тысяч рублей. Ещё дальше ушли репетиторы по физике, которые просят за одно занятие до 7500 рублей.

Семьи вынуждены отдавать десятки тысяч ежемесячно. Два предмета при нескольких занятиях в неделю выливаются минимум в 60 тысяч рублей. Родители считают такие траты чрезмерными и задумываются, а платят ли вообще налоги репетиторы.

Налоговый юрист Евангелина Столярова пояснила, что большинство преподавателей оформлены как самозанятые и честно отчисляют 4%. Но если нарушения выявят, репетиторов ждут серьёзные санкции: налог уже будут считать по ставке 13% плюс штрафы в размере 40% от неоплаченной суммы.

Ранее в соцсетях обсуждали историю выпускника, который с 310 конкурсными баллами не смог поступить на бюджет в выбранный вуз. Он рассказал об этом сам, чем вызвал споры о правилах приёма. Несмотря на отличный результат экзаменов, парень уступил тем, кто получил бонусы за индивидуальные достижения — олимпиады, золотую медаль, волонтёрство или знак ГТО. За такие заслуги вузы нередко начисляют до десяти дополнительных баллов.