Около 37 тысяч ударов различными видами вооружений по гражданским объектам на территории России зафиксировали в августе. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«За август было 37 тысяч прилётов разного рода вооружений. <…> Именно по гражданским объектам, только по гражданским, на территории всей России», — сказал дипломат.

По его словам, за последний месяц лета от атак пострадали 1840 мирных жителей. Это максимальный показатель с начала 2026 года. Мирошник связал рост числа пострадавших с дополнительным финансированием Украины со стороны Евросоюза.

«Существенным образом на это, конечно, повлияло выделение дополнительных средств. <…> После того как Европейский союз выделил дополнительные средства на вооружение, на продолжение войны, кривая пошла неуклонно вверх и по количеству обстрелов, и по количеству пострадавшего гражданского населения», — заявил представитель МИД.

Он сообщил эти данные на пресс-подходе после встречи в посольстве России в Пекине, посвящённой ситуации вокруг украинского конфликта.

Ранее Life.ru уже писал об участившихся атаках ВСУ на российские регионы. В августе президент Владимир Путин заявил, что ударами всё чаще становятся гражданские объекты, а среди пострадавших от атак были мирные жители, в том числе дети. Глава РФ также отметил, что Москва будет отвечать на удары по своей логистической инфраструктуре.